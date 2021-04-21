Инспектор по делам несовершеннолетних спасла 10-летнего мальчика от сексуального насилия в семье в Петербурге

Инспектор ПНД в Петербурге спасла 10-летнего мальчика от насилия Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге инспектор по делам несовершеннолетних спасла 10-летнего мальчика от сексуального насилия дома. Ребенок живет с мамой и ее сожителем. Семья находится на учете, как неблагополучная. Именно во время очередной проверки 16 марта 2021 года старший инспектор обнаружила, что мальчик страдает от маминого любовника.

- В ходе проверки установлено, что с лета 2019 года до сентября 2020 сожитель 29-летней мамы мальчика, 34-летний мужчина, совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Рапорт инспектор направила в следственный комитет, который 19 апреля возбудил уголовное дело о насилии.

Сам подозреваемый с 11 ноября 2020 года находится в СИЗО за грабеж. Теперь ему грозит не семь лет тюрьмы, а до 20 лет колонии строгого режима.