27 участников акции с нацистской символикой задержали в Петербурге

Полиция Петербурга пресекла акцию с использованием нацистской символики Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали почти 30 человек в Парке Победы, которые устроили акцию с использованием нацистской символике. Молодые люди в возрасте от 16-ти до 21 года пытались выйти на демонстрацию во вторник, 20 апреля 2021 года. Однако сотрудники центра "Э" главного управления полиции быстро среагировали.

- На демонстрации собрались 27 человек в возрасте от 16-и до 21 года, среди которых как юноши, так и девушки. Всех доставили в полицию, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

У ребят при себе были знамена, баллончики с краской и какое-то аэрозольное пусковое устройство. 24 человека привлекли к административной ответственности. Однако дальше разбираться с произошедшим будет суд.

Несовершеннолетние участники после проведения профилактической беседы были переданы законным представителям.