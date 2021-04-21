Туман опустится на Ленинградскую область 22 апреля

Туман накроет Ленобласть 22 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области снова ожидается неустойчивая погода. Ночью 22 апреля 2021 года в регионе ожидается похолодание и даже мокрый снег, но уже днем в некоторых районах температура поднимется до 17 градусов тепла. Однако утром область накроет слабый туман.

- В четверг, 22 апреля, в области будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Утром местами слабый туман, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Также в ночное время в области температура воздуха опустится до минус 1, плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 12-14 градусов выше нуля.

В ближайшие дни на большинстве рек Ленинградской области будет наблюдаться понижение уровней воды, во время дождей возможны кратковременные подъемы уровней.