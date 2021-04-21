Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на время ЕВРО-2020

Во время ЕВРО-2020 торговать алкоголем в стекле будет нельзя. Но не везде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга намерены ограничить продажу алкоголя в стеклянной таре на время проведения Чемпионата Европы по футболу, который состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Город на Неве должен принять четыре матча, а ограничения коснутся территорий вблизи стадиона на Крестовском и фан-зон.

- В случае принятия законопроекта, будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянной таре на территориях рядом со стадионом «Зенит Арена» и фан-зонами. Ограничения не коснутся продажи пива, сидра, пуаре и медовухи в заведениях общепита - кафе, барах, ресторанах и т.д. - пишут «Невские новости».

Напомним, что такие же правила действуют и при проведении обычных футбольных матче. Это делается ради безопасности, чтобы подвыпившие фанаты не полезли в драку, пустив бутылки в ход.

На время ЕВРО-2020 (название оставлено старым) в Петербурге будут работать две фан-зоны на Конюшенной площади и у спорткомплекса «Юбилейный», а также место для коллективного просмотра матчей на Дворцовой площади, но только в дни финальных игр - 2, 3, 6, 7 и 11 июля.