Бюджетные кредиты Петербург потратит на строительство соцучреждений и развитие общественного транспорта

Петербург направит бюджетные кредиты на строительство социальной инфраструктуры и развитие общественного транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург собирается направить бюджетные кредиты на строительство социальных объектов и развитие общественного транспорта. Об этом в среду, 21 апреля 2021 года, заявил губернатор Александр Беглов после послания президента Федеральному Собранию.

- Все регионы поиздержались за время пандемии: потратили большие деньги, некоторые брали кредиты, в том числе коммерческие, потому что нужно было поднимать здравоохранение, нужны были средства на лекарства, оборудование и многое другое, - отметил Беглов.

Губернатор добавил, что сейчас в Петербурге дефицит 84 детских садов, 50 школ и 25 объектов здравоохранения. В общей сложности – 159 объектов с общим объемом финансирования 112,9 млрд рублей. Из них обязательствами инвесторов и бюджета Петербурга пока закрыты лишь 115 объектов на 86,3 млрд рублей.

- Необходимо одновременно развивать метрополитен и улично-дорожную сеть, наземный общественный транспорт двух регионов, а также организовать активное пригородное и внутригородское железнодорожное сообщение, - добавил Беглов.