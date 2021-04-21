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Общество21 апреля 2021 18:58

Дворцовый мост встал в пробку из-за спецтехники вечером 21 апреля

Автомобили полиции и ОМОН заняли две полосы движения
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Дворцовая площадь встала в пробку вечером 21 апреля

Дворцовая площадь встала в пробку вечером 21 апреля

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге вечером в среду, 21 апреля 2021 года, наблюдаются серьезные пробки. Так, практически встало движение по Дворцовому мосту в сторону центра города. Корреспондент "Комсомольской правды" сообщает, что причиной тому стала спецтехника полиции и ОМОНа, которая сильно затрудняет проезд.

- Движение от Дворцового моста затруднено. Спецтехника занимает две полосы дороги, справа и слева. Скапливается пробка. Дворцовая полностью оцеплена, - рассказал журналист.

Автомобилистам мешает спецтехника силовиков

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем временем, Дворцовая площадь оцеплена со всех сторон силовиками, проход на нее закрыт. Полицейские предупреждают местных жителей о том, что из-за пандемии коронавируса в городе действует запрет на массовые мероприятия. Нарушители могут быть привлечены по административной статье.

Большое скопление людей сейчас наблюдается в Александровском саду.