Дворцовый мост встал в пробку из-за спецтехники вечером 21 апреля

Дворцовая площадь встала в пробку вечером 21 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге вечером в среду, 21 апреля 2021 года, наблюдаются серьезные пробки. Так, практически встало движение по Дворцовому мосту в сторону центра города. Корреспондент "Комсомольской правды" сообщает, что причиной тому стала спецтехника полиции и ОМОНа, которая сильно затрудняет проезд.

- Движение от Дворцового моста затруднено. Спецтехника занимает две полосы дороги, справа и слева. Скапливается пробка. Дворцовая полностью оцеплена, - рассказал журналист.

Автомобилистам мешает спецтехника силовиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем временем, Дворцовая площадь оцеплена со всех сторон силовиками, проход на нее закрыт. Полицейские предупреждают местных жителей о том, что из-за пандемии коронавируса в городе действует запрет на массовые мероприятия. Нарушители могут быть привлечены по административной статье.

Большое скопление людей сейчас наблюдается в Александровском саду.