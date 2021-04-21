Силовики вытесняют участников незаконной акции протеста с окрестностей Дворцовой площади

Полиция оттесняет участников незаконной акции протеста с Дворцовой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Силовики начинают оттеснять участников незаконных акций протеста с окрестностей Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В самый центр Северной столицы людям прорваться не удалось, там стоит уборочная спецтехника, несколько рядов заборов, а также цепочки полицейских и ОМОНа. Как передает наш корреспондент с места событий, толпу вытеснили из Александровского сада к Медному всаднику.

Дворцовая полностью зачищена. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На начало 7 вечера толпа собралась у памятника. Людей достаточно много, но не столько много, как на прошлых трех несанкционированных митингов. ОМОНа и полиции пока нигде не видно. Тем временем толпа скандирует лозунги, - сообщает журналист «КП-Петербург» во время прямого эфира в Instagram.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации. О возможных задержаниях пока нет информации.