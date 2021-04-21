Смольный планирует вернуть диспансеризацию в Петербурге с 26 апреля

Власти Петербурга не исключают скорого возобновления диспансеризации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном хотят возобновить диспансеризацию в Санкт-Петербурге с начала следующей недели, то есть с 26 апреля. Об этом заявил глава комитета по здравоохранения Дмитрий Лисовец. Данная мера, как считают власти, поможет снизить уровень заболеваемости в городе. К тому же эпидситуация в Северной столице улучшается, хотя вторая волна пандемии утихает все же нестабильно.

- Мы рассчитываем, что с понедельника сможем возобновить диспансеризацию в поликлиниках Петербурга. Конечно, это очередная нагрузка на наши медучреждения, ведь те, кто сейчас занимается вакцинацией, до этого как раз организовывали диспансеризации, - цитируют Дмитрия Лисовца в «Петербургском дневнике».

Кром этого Комздрав хочет начать с 26 апреля вакцинацию маломобильных горожан от коронавируса на дому.