Суд начал реструктуризацию долгов вдовы убитого вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича

Вдову убитого вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича хотят обанкротить. Фото: Архив "КП"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти посчитал обоснованным требование о признании банкротом вдовы бывшего вице-губернатора Северной столицы Михаила Маневича, которого убил снайпер в августе 1997 года. Преступление до сих пор не раскрыли. В августе 2020-го компания «Невские магистрали» попыталась через суд признать Марину Маневич банкротом из-за задолженности размером более 30 миллионов рублей.

- Суд определил признать заявления о признании Маневич М.В. банкротом и ввести в отношении нее реструктуризации долгов, - сообщается в картотеке дел арбитражного суда.