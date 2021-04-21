Суд начал реструктуризацию долгов вдовы убитого вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича

Вдову убитого вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича хотят обанкротить.
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Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти посчитал обоснованным требование о признании банкротом вдовы бывшего вице-губернатора Северной столицы Михаила Маневича, которого убил снайпер в августе 1997 года. Преступление до сих пор не раскрыли. В августе 2020-го компания «Невские магистрали» попыталась через суд признать Марину Маневич банкротом из-за задолженности размером более 30 миллионов рублей.
- Суд определил признать заявления о признании Маневич М.В. банкротом и ввести в отношении нее реструктуризации долгов, - сообщается в картотеке дел арбитражного суда.