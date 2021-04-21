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Общество21 апреля 2021 23:32

Суд начал реструктуризацию долгов вдовы убитого вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича

Сумма задолженности женщины насчитывает более 30 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вдову убитого вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича хотят обанкротить.

Вдову убитого вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича хотят обанкротить.

Фото: Архив "КП"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти посчитал обоснованным требование о признании банкротом вдовы бывшего вице-губернатора Северной столицы Михаила Маневича, которого убил снайпер в августе 1997 года. Преступление до сих пор не раскрыли. В августе 2020-го компания «Невские магистрали» попыталась через суд признать Марину Маневич банкротом из-за задолженности размером более 30 миллионов рублей.

- Суд определил признать заявления о признании Маневич М.В. банкротом и ввести в отношении нее реструктуризации долгов, - сообщается в картотеке дел арбитражного суда.