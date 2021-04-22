Электронные паспорта для получения соцуслуг создадут в Ленобласти

у жителей Ленобласти могут появиться "электронные паспорта". Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленинградской области моментально отреагировали на слова послания президента России об упрощении порядка соцвыплат населению и объявили о создании электронных паспортов для получателей социальных услуг.

- Мы создадим электронные паспорта для всех получателей соцуслуг. Это позволит перейти на беззаявительный характер соцпомощи, позволит обеспечить своевременность всех выплат, упростит работу с документами, сократит личные визиты жителей в органы соцзащиты, - отметил губернатор региона Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба администрации Ленобласти.

Другими словами, жителям региона не придется ходить по кабинетам, оформляя положенные им льготы. Власти, имея тот самый электронный паспорт, будут автоматически назначать выплаты.

- Развитие электронных госуслуг - один из серьезных уроков пандемии, и мы его выучили, -подчеркнул губернатор.