Мигранты устроили поножовщину в Купчино

Полиция разбирается в поножовщине среди мигрантов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Фрунзенского района разбирается в кровавой драке, которую устроили приезжие из Узбекистана. Результатом стало задержание одного мигранта и госпитализация второго. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о попытке убийства.

- 21 апреля в 01:13 от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о ножевом ранении у дома 27 по Благодатной улице. По прибытии на место происшествия установлено, что произошел конфликт 35-летнего гражданина Узбекистана со своим знакомым, который нанес мужчине ножевые ранения, - сообщает источник «КП».

Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали с открытой травмой грудной клетки и брюшной полости, колото-резаным ранением груди и поясницы.

Подозреваемый в нападении задержан по горячим следам. Сейчас ему избирают меру пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.