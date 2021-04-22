Труп гражданки Белоруссии с ожогами на лице найден на трассе в Ленобласти

Погибшую беларуску нашли в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Волховстроевского района Ленобласти выясняет обстоятельства странной гибели 55-летней гражданки Белоруссии, труп которой был найден вечером 21 апреля на трассе в Сясьстрое. На лице погибшей нашлись застарелые следы ожогов.

- 21 апреля в 20:50 поступило сообщение, что в городе Сясьстрой у светофора, возле дороги лежит человек, возможно сбили. Выездом установлено, что у отбойника, на земле обнаружен труп женщины. При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что женщина, переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, запнулась об отбойник, упала, после чего села, самостоятельно сняла с себя куртку, некоторое время сидела, потом легла. Находилась одна, - уточняет источник «КП».

При осмотре трупа, эксперты нашли свежие ссадины на голове, которые погибшая могла получить при падении. Но больше их насторожили застарелые следы ожога на левой нижней части лица и аналогичный ожог на правой плечевой части. Причем жительница Брестской области приехала в Россию на работу всего неделю назад. Что с ней случилось за это время, выясняет следствие.