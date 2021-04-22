Два парня пытались проникнуть через чердак в здание прокуратуры Петербурга

В Петербурге неизвестные пытались проникнуть в здание прокуратуры через чердак Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает двух парней, которые пытались проникнуть в здание прокуратуры, расположенное в доме 2 по Почтамской улице в Адмиралтейском районе города. В 21:54 часов в среду, 21 апреля 2021 года, в отделение МВД поступил звонок о том, что неизвестные люди ходили по чердаку дома и искали, как войти в здание.

- Неизвестные путем взлома крыши пытались проникнуть в здание городской прокуратуры, но увидев сотрудника прокуратуры с места происшествия скрылись, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, видеонаблюдение на крыше прокуратуры отсутствует. Но сотрудница прокуратуры запомнила одного из парней. На вид ему около 20-25 лет. был одет в спортивную куртку с тремя полосками на рукавах, кроссовки красного цвета.

Сейчас полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.