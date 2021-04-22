Масштабная диспансеризация населения стартует в Ленобласти с 1 июля

В Ленобласти стартует масштабная диспансеризация населения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области летом стартует масштабная диспансеризация населения. Проверить свое здоровье местные жители смогут в течение трех месяцев начиная с 1 июля. Об этом в четверг, 22 апреля 2021 года, заявил губернатор области Александр Дрозденко во время заседания в Законодательном собрании, которое впервые проходит в Гатчине.

- За три месяца жители всех населенных пунктов получат шанс пройти осмотры узких специалистов. В районах будут курсировать 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные маммографы и рентген-автомобили, - рассказали в администрации 47-го региона.

Также вместе с этим в области будет запущена акция "Ленинградское сердце". В рамках программы все желающие смогут пройти обследование на предмет сердечно-сосудистых заболеваний.