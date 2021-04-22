Роспотребнадзор опроверг вспышку ротавируса в Петербурге

Рост числа инфекционных заболеваний - сезонное явление. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональное управление Роспотребнадзора опровергло информацию о вспышке ротавируса в Петербурге, о которой пишут пользователи соцсетей и рассказывают читатели «Комсомольской правды».

- На Васильевском острове люди болеют по два раза за месяц. Инфекционная больница переполнена. Ночью вызвала скорую, а в палате были только в 14:00. Два часа ждали у приемного отделения, потом положили в коридоре и лишь позднее в палату перевели, какая то жесть творится, - рассказывают обеспокоенные горожане.

Также сообщается об инфекции в одной из школ Колпино и похожей ситуации в северных районах Петербурга.

Корреспондент «Комсомолки» обратился за комментарием в пресс-службу управления Росптребнадзора. Там сведения проверили и ответили, что вспышки нет.

- Информации такой нет. Это просто сезонное явление - увеличение заболеваемости в весенний период, - отметили специалисты.

Напомним, что возможный приход третьей волны коронавируса также связывали с весенним подъемом числа инфекционных заболеваний.