СК проводит проверку в Ленобласти после отравления 3-летней девочки растворителем

В Ленобласти 3-летняя девочка отравилась, выпив растворитель Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области следственный комитет начал проверку после отравления трехлетней девочки растворителем. Работу следователи начали в четверг, 22 апреля 2021 года, в Выборгском районе региона. После того, как специалисты выяснят все детали произошедшего, примут процессуальное решение.

- Известно, что во дворе дома в поселке Петровский Выборгского района Ленинградской области подросток красил велосипед. К нему подбежала трехлетняя сестра и, пока парень отвлекся, девочка случайно выпила растворитель, - рассказали в следственном комитете по Ленинградской области.

После этого состояние здоровья девочки быстро ухудшилось, ее госпитализировали в больницу, где экстренно оказали помощь. На данный момент здоровью малышки ничего не угрожает.

Сейчас СК проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.