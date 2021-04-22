В Петербурге потратят 2 млн рублей на IT-образование школьников и преподавателей

Более 2 млн рублей Петербург направит на IT-образование для школьников и преподавателей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный собирается выделить 2 миллиона рублей на IT-образование для школьников и учителей Санкт-Петербурге. Как стало известно в четверг, 22 апреля 2021 года, деньги направят на подготовку школьных преподавателей 6-11 классов и педагогов центров дополнительного образования совместно с учениками. Этим будет заниматься благотворительный фонд "Айкью Опшн", который выиграл президентский грант.

- Проект будет проходить по 2 образовательным программам: "Поколение Python" и "Космическая верстка". В рамках программ учителя получат методический комплекс, а учащиеся освоят программирование на языке Python и основу HTML и CSS, - рассказали в Смольном.

Отмечается, что обучение будет бесплатным. Принять участие могут учителя информатики, технологии, математики и педагоги дополнительного образования, выполнив конкурсное задание от организаторов.