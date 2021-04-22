В Смольном обсудили безопасность на ЕВРО-2020, ПМЭФ и в детских лагерях

В Смольном обсудили вопросы безопасности чемпионата Европы по футболу, ПМЭФ и летней детской оздоровительной кампании Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в четверг, 22 апреля 2021 года, в Смольном состоялось заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города, на котором обсуждались вопросы безопасности предстоящих в городе крупных международных событий, а также детских лагерей.

- Необходимо строго контролировать как организована антитеррористическая защита мест массового пребывания горожан, объектов торговли, школ, детских садов и других учреждений, в том числе тех, где дети будут отдыхать в период летней оздоровительной кампании. Это относится к лагерям, расположенным как на территории города, так и в Ленинградской области, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Также на заседании обсуждалась готовность к ЕВРО-2020, а именно безопасность стадиона на Крестовском острове и фан-зон на Конюшенной и Дворцовой площадях.

Кроме того, город должен провести на высоком уровне безопасности предстоящие День Победы, "Алые паруса" и Петербургский международный экономический форум.