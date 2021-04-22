Массовое ДТП грузовиков и легковушки перекрыло движение на внутреннем кольце КАД

ДТП двух грузовиков и легковушки перекрыло движение на внутреннем кольце КАД в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Массовое ДТП произошло на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге. На 39-м километре трассы, недалеко от съезда на Шафировское шоссе, столкнулись два грузовика и легковушка. О пострадавших сведений нет, как у дорожников, так и у спасателей МЧС. Авария перекрыла все полосы движения. Одна из фур загорелась, огонь перекинулся на другой грузовик. На место срочно выехали все необходимые спецслужбы.

- По предварительным данным, ДТП произошло около 18:30. Движение по внутреннему кольцу в районе места происшествия полностью перекрыто. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты движения, - поспешили сообщить в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По информации ГУ МЧС России по Петербургу, пожарные потушили огонь к 19:13. На место выезжали 12 спасателей и 3 единицы техники.