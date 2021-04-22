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Происшествия22 апреля 2021 22:44

Молодой водитель "Мазды" раздавил 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти

Мужчина сдавал назад и не заметил бабушку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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83-летняя пенсионерка погибла под колесами «Мазды» в Ленобласти.

83-летняя пенсионерка погибла под колесами «Мазды» в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН

83-летняя пенсионерка погибла под колесами «»Мазды» в поселке Селезнево Выборгского района Ленобласти. Все произошло в 16:05 возле дома №8 на Центральной улице. По предварительной информации водитель иномарки сдавал назад и не заметил проходящую мимо бабушку. К сожалению, все закончилось трагедией.

- За рулем «Мазды» находился 28-летний мужчина. При движении задним ходом во дворе он не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода. В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм до приезда медиков скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту смертельного ДТП сейчас проводится проверка.

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