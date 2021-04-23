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Происшествия23 апреля 2021 11:07

Мужчина в маске изнасиловал 16-летнюю девочку в парке Выборга

Преступление произошло недалеко от центральной районной больницы города
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Выборге разыскивают мужчину в маске за изнасилование школьницы

В Выборге разыскивают мужчину в маске за изнасилование школьницы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Ленинградской области разыскивает мужчину, который изнасиловал 16-летнюю девочку в Выборге. В 23:56 часов четверга, 22 апреля 2021 года, в управление МВД позвонила 39-летняя женщина, работающая почтальоном. Она рассказала, что час назад над ее дочерью надругались в парке.

- Женщина пояснила, что в одиннадцать часов вечера ее дочь шла через парк, который находится рядом с центральной районной больницей Выборга. Там на нее напал мужчина в маске. Угрожая ножом, он совершил насильственные действия сексуального характера, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая девушка запомнила, что мужчина был ростом около 170-175 сантиметров, в темной одежде, на лице маска. Ориентировка была сразу передана патрульным постам.

Полицейские забрали одежду подростка на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Криминал