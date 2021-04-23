Прямые перелеты из Петербурга в Иркутск запустят с 3 мая

Прямые перелеты из Петербурга в Иркутск начнутся с 3 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из Санкт-Петербурга в Иркутск открываются прямые перелеты. Самолеты будут курсировать между городами в период летней навигации, которая продлится с 3 мая по 30 октября 2021 года. Рейсы будет выполнять компания "Аэрофлот". Продажа билетов на самолеты началась уже с конца апреля.

- Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, а с 28 мая ежедневно, - рассказали в компании.

Так, рейс SU802 из Северной столицы в Иркутск будет отправляться в 00:15 часов, а прилетать в 11:05 часов по местному времени. В обратную сторону рейс SU803 назначен на вылет из Иркутска в 13:20 часов, в Петербурге он будет садиться в 14:45 часов.

Время рейсов подобрано так, чтобы пассажиры могли выбирать полеты с пересадкой в Пулково. При желании, даже устроить себе экскурсию по Петербургу.