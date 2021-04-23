Петербуржец ограбил ювелирный магазин, чтобы расплатиться с кредитами

Полиция Петербурга в течение часа поймала грабилетя ювелирного магазина Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге мужчина не знал, как решить свои финансовые проблемы, поэтому решил совершить ограбление. В 10:25 часов в пятницу, 23 апреля 2021 года, в полицию Московского района поступил звонок о том, что неизвестный человек в маске ворвался в ювелирный магазин, разбил витрины и забрал украшения.

- Ограбление произошло в ювелирном салоне в доме 8 по Звездной улице. После того, как мужчина забрал драгоценности, он сбежал. Но полиции потребовалось чуть больше часа, чтобы его разыскать, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Все оперативники получили ориентировку на преступника. Через полтора по горячим следам у гаражей рядом с домом 34 по Московскому шоссе они задержали 45-летнего местного жителя.

- Мужчина нигде не работает, ранее не судим. По словам задержанного, он набрал кредитов, не рассчитал свои финансовые возможности и решил пойти на преступление ради урегулирования финансовых проблем, - рассказали в полиции.

Все похищенное у него забрали. Мужчину доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела;