Снег, туман и заморозки придут в Ленобласть ночью 24 апреля

Туман, снег и заморозки придут в Ленинградскую область 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что днем на улице уже тепло, ночью порой еще возвращается "зимняя" погода. Так, с 23 на 24 апреля 2021 года, в Ленинградской области ожидаются заморозки, туман и даже мокрый снег. Разумеется, после такого утром местных жителей ждет на дорогах гололед.

- Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, в отдельных районах туман. Ветер будет южный до 3-5 метров в секунду, а температура воздуха около минус 2, плюс 3 градусов в зависимости от района, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем потеплеет до 4-9 градусов выше нуля, однако пасмурная погода сохранится. В большинстве районов области пройдет умеренный дождь с мокрым снегом.

Добавим, что в Петербурге ожидается аналогичная погода - до 6-8 градусов тепла, а также возможен небольшой дождь.