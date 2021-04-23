Суд запретил пользоваться интернетом мужчине за призыв к массовым беспорядкам в Петербурге

Суд запретил пользоваться интернетом мужчине, обвиняемому в призывах к беспорядкам в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд в пятницу, 23 апреля 2021 года, провел заседание по делу в отношении мужчины, который обвиняется в призывах к массовым беспорядкам, в том числе, с применением оружия. Свои провокационные переписки он вел в социальных сетях и мессенджере.

- С 6 по 7 февраля 2021 года мужчина публиковал в соцсети и мессенджере аудиозапись, которая находилась в открытом доступе для неограниченного круга лиц, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В записи были призывы к проведению массовых беспорядков на территории РФ, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.

Сам обвиняемый вину признал частично, отметив, что просто хотел общаться, так как здесь у него только семья, а друзей нет.

Суд запретил мужчину выходить из дома по ночам, общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также пользоваться почтой, интернетом и другими средствами связи. Срок меры пресечения до 21 июня.