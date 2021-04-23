Ученый из НИИ Пастера рассказал, будут ли действовать вакцины на новый штамм коронавируса, выявленный в Санкт-Петербурге

Ученым еще только предстоит выяснить свойства нового штамма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-западный штамм коронавируса, который мог зародиться в Санкт-Петербурге, представляет большой интерес дл ученых. В частности, до сих пор не ясно, будет ли он устойчив к имеющимся вакцинам против SARS-CoV-2.

- Этот вопрос пока еще находится на этапе изучения, - отметил в беседе с "КП-Санкт-Петербург" заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по научной работе Владимир Дедков. - Но я хотел бы сразу отметить, что если даже существующие вакцины окажутся против него неэффективны, ничего страшного в этом не будет. Вакцины можно модифицировать, как это, к примеру, каждый год делается с вакцинами против гриппа.

Напомним: ранее мы рассказывали, что на данный момент удалось узнать ученым о новом штамме. Пока багаж знаний невелик - но уже есть важные открытия.