Количество больных коронавирусом в Петербурге выросло на 15% за неделю

В Петербурге за неделю на 15% увеличилось количество больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Межведомственный совет по борьбе с COVID-19 Петербурге опубликовал новый отчет, согласно которому суточное количество больных коронавирусом в городе выросло на 15,06% по сравнению с прошлой пятницей. 16 апреля инфекцию выявили у 770 человек, а 23-го – у 886. За этот же период на 57,52% увеличилось число выздоровевших от коронавируса, а госпитализации снизились на 3,77%.

В стационарах остаются свободными 1196 коек, это примерно 23% от общего числа мест. Доля тяжелобольных чуть-чуть уменьшилась и составляет 26%. В Смольном сравнивают текущую эпидситуацию с той, что была ровно год назад. Правда, ранее за этим следовала восходящая часть первой волны пандемии, поэтому сейчас медики просят горожан активнее вакцинироваться.

- Спад второй волны продолжается, но медленно и нестабильно. Для предотвращения нового роста заболеваемости крайне важно, чтобы жители города соблюдали противоэпидемические меры и принимали более активное участие в прививочной кампании, - сообщается в свежем отчете экспертов при Смольном.