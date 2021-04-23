В музее заповеднике "Царское Село" отреставрировали зал-конкурент Янтарной комнаты. Фото: ГМЗ "Царское Село"

В музее-заповеднике «Царское Село» похвастались фотографиями отреставрированного Лионского зала. Он входил в число личных апартаментов Екатерины II. Примечательно, что это один на всю Россию интерьер, который декорировали 2,5 тоннами чистого лазурита. Посмотреть на всю красоту можно будет с 1 мая 2021 года.

Тонкости реставрационного процесса, над залом трудились 100 мастеров. Фото: ГМЗ "Царское Село"

Кроме этого парадная украшена блестящей декоративной отделкой. В ней гармонично сочетаются упомянутый лазурит, позолоченный шелк, а также подлинный паркет с перламутровыми вставками. Все это позволяет залу полноценно конкурировать со знаменитой Янтарной комнатой.

Перламутровые вставки в паркете. Красота в деталях. Фото: ГМЗ "Царское Село"

- Мы могли бы никогда не увидеть этого паркета, который фашисты увезли в Германию, так же как и лазуритового гарнитура, который музейщикам удалось эвакуировать. Здесь были бы только голые безрадостные стены, если бы нам не помогли меценаты, - цитируют в пресс-службе музея директора «Царского Села» Ольгу Таратынову.

Зал декорировали тоннами чистого лазурита. Фото: ГМЗ "Царское Село"

Добавим, что вся реставрация – результат тяжелейшего труда сотни мастеров, среди которых камнерезы, скульпторы, чеканщики, литейщики, позолотчики и многие другие.