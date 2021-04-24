30 невест станцевали в Лопухинском саду Санкт-Петербурга

Петербургские невесты требуют сделать в городе больше мест для бракосочетания. Фото: vk.com/gorodperemen_spb

30 невест собрались в Лопухинском саду Санкт-Петербурга для масштабного танца. Дамы устроили флешмоб, чтобы обратить внимание на нехватку мест для бракосочетания в городе. Девицы-красавицы ссылаются на то, что в Москве, например, на протяжении последних двух лет можно спокойно узаконить свои отношения на выезде.

Невесты просят властей не доводить до крайних мер - танцев женихов. Фото: vk.com/gorodperemen_spb

- По словам активистов, в Петербурге официально зарегистрировать брак можно только на территории четырех дворцов и в 18 районных отделах ЗАГС. Невесты призывают дополнительно проводить свадьбы в белые ночи. Это поспособствует притоку около 500 миллионов рублей в бюджет ежегодно, - пишет «Мойка78» со ссылкой на невест.