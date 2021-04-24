Пожизненный срок могут получить три наркоторговца из Петербурга

Троим петербуржцам грозят пожизненные сроки за продажу наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажутся три наркоторговца, которым грозит пожизненное лишение свободы. В субботу, 24 апреля 2021 года, уголовное дело о деяниях организованной группировки следователи передали в Красносельский суд, который и будет решать судьбу двух мужчин и женщины, при обыске у которых нашли более 1 килограмма наркотиков.

- 26 апреля 2020 года были задержаны двое мужчин, 30 и 32 лет, и 28-летняя женщина, все жители Петербурга. Младший мужчина был организатором всего происходящего, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснила полиция, трое продавали наркотики через интернет-магазин в даркнете. Младший мужчина был администратором, как и 28-летняя женщина, второй занимался фасовкой веществ, а также делал закладки. Причем, география продаж у них была большая: они орудовали Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга, а также в Гатчинском и Ломоносовском районах области.

Сейчас все находятся под стражей и ожидают решения суда.