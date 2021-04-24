Труп новорожденной девочки нашла пенсионерка в Петербурге

Новорожденная девочка внезапно умерла в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге внезапно умерла новорожденная девочка. В 08:22 часов утра в пятницу, 23 апреля 2021 года, в экстренную службу позвонила женщина и рассказала, что в своей квартире в доме 19 по Павловской улице в Колпино нашла бездыханное тело своей внучки. На место немедленно выехал наряд полиции.

- По прибытии наряда полиции на место происшествия по указанному адресу без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп младенца. Девочка родилась ровно месяц назад, 23 марта, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Семья у девочки полная, благополучная. Мать 29-летняя женщина, временно не работает. Отцу 33 года, работает водителем автобуса.

Тело малышки отправили в морг для того, чтобы экспертиза установила причину смерти. Проверкой занимается следственный комитет.