Мертвую женщину в луже крови нашли в квартире в Ленобласти

Труп женщины в крови нашли в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области полиция выясняет причину смерти женщины. Вечером в пятницу, 23 апреля 2021 года, в управление МВД поступило сообщение о том, что в городе Коммунары в одной из квартир дома 3 по Павловской улице находится труп. Следователи немедленно выехали на место.

- В квартире на диване находился труп женщины. Ей оказалась 40-летняя квартиросъемщица. Само жилье принадлежит 80-летнему мужчине, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При осмотре на теле погибшей было обнаружено множество синяков, а весь диван, на котором она лежала, был в крови.

Тело женщины отправили в морг для установления причины смерти. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.