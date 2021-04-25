Погода на 25 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и дожди

Пасмурная погода сохранитсяч в Санкт-Петербурге всю следующую неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последнее воскресенье апреля не порадует жителей и гостей Северной столицы хорошей погодой: весь день в небе будут клубиться серые тучи, и временами идти мелкий моросящий дождик. Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, - отмечают синоптики. – Ветер днем северо-западный, западный, умеренный. Температура – от +5 до +7 градусов.

Похожая погода сохранится и в начале рабочей недели – с той лишь разницей, что станет еще чуть холоднее, а по утрам на дорогах появится гололедица. Существенного потепления же в ближайшие дни можно не ждать – согласно прогнозу, всю неделю в Санкт-Петербурге будет пасмурно и свежо, а температура медленно поползет вверх не раньше следующей пятницы.