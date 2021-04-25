У клиентов банка «Санкт-Петербург» временно исчезли все деньги с карточек

Сейчас все функции и карточек и приложения восстановлены. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С неожиданным и очень неприятным техническим сбоем столкнулись в воскресенье, 25 апреля, клиенты банка «Санкт-Петербург». У некоторых из них полностью… пропали деньги с карточек. Об инциденте рассказали сами пострадавшие в социальной сети «ВКонтакте».

- Сегодня в 00.05 при оплате в магазине сказали, что на моей карте недостаточно средств, хотя средства были, - поделилась одна из клиенток банка. - Решила зайти в личный кабинет и получила сообщение от банка, что до 00.30 устраняются какие-то неполадки. На часах 1.10, зашла в личный кабинет и, о «чудо», все мои средства куда-то пропали... Я в шоке, мягко говоря...

Девушку поддержали другие пострадавшие: у кого-то средства так же списались полностью, у кого-то частично, у некоторых начали «сходить с ума» отдельные функции приложения. В самом банке взволнованный народ поспешили успокоить: по словам представителей «Санкт-Петербурга», сбой был вызван тем, что в ночь с 24 на 25 апреля процессинговый центр банка «переезжал» на новое программное обеспечение. К настоящему моменту все должно работать в штатном режиме.