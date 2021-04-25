Тюлененка, искалеченного рыбацкой снастью, спасает «Фонд друзей балтийской нерпы»

Тюлененку предстоит долгий и сложный курс реабилитации. Фото: vk.com/sealrescue

В знаменитом «Фонде друзей балтийской нерпы» - пополнение. Очередным подопечным спасателей морских животных стал молодой тюлененок, обнаруженный неподалеку от Выборгского залива. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сами спасатели рассказали на своей странице «ВКонтакте».

- Тюленёнок этот подплывал и спал на льдинке под причальной стенкой и в первый день нам сообщили, что он рожает, - уточнили в «Фонде». - В последующие дни его пытались поймать, но он был настороже, а высота причала десять метров. Позавчера он окончательно сдался и уже не обратил внимание, на то что люди подогнали судно с краном, опустили к нему двоих смельчаков и они его смогли забрать со льдины. Благодарим всех сотрудников организации «Петон» участвовавших в спасении, но, деталей этой эпичнейшей операции к сожалению нет. Ну а мы наконец-то сможем с удовольствием попрактиковаться в весьма занимательной области медицинских знаний называемой проктологией.

Проктология упомянута не случайно: каким-то образом в задний проход зверька попал, предположительно, пенопластовый поплавок от рыбацкой сети. Пытаясь от него избавиться, тюлененок заработал выпадение прямой кишки. Теперь ему предстоит долгая и сложная реабилитация.