Мошенники выманили 1 900 000 рублей у 89-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга

Злоумышленников уже разыскивает полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 2 000 000 рублей отдала мошенникам 89-летняя жительница Красногвардейского района. Чтобы выманить у пенсионерки ее кровные, злоумышленники воспользовались проверенной схемой – позвонили женщине от лица ее дочери, якобы попавшей в крупные неприятности. Об инциденте «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- В четверг, 22 апреля, пострадавшей на телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась ее дочерью и заявила, что попала в ДТП, - объяснил источник. – И на то, чтобы уйти от ответственности, ей требуются деньги.

«Обработав» пенсионерку, мошенники перешли к следующей фазе – на дом к пострадавшей заявился посредник, которому она передала нужную сумму наличкой. Его лица пожилая женщина не запомнила. И только потом, как следует обдумав произошедшее, бабушка обратилась в правоохранительные органы. Сейчас ушлую команду разыскивает полиция.