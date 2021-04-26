Дожди и снег ждут Петербург 26 апреля

Пасмурная и прохладная погода ждет Петербург 26 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На носу уже май, а теплой погоды все не видно в Санкт-Петербурге. В понедельник, 26 апреля 2021 года, синоптики обещают прохладу и даже мокрый снег. В таких условиях листья на деревьях распустятся еще не скоро, не говоря уже о цветах.

- Синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять западная периферия циклонического вихря. Он сохранит преимущественно облачную погоду, временами будут идти дожди, в отдельных районах с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе все еще ниже климатической нормы. Так, в понедельник в городе будет до плюс 5-7 градусов по Цельсия, по Ленинградской области 3-8 градусов тепла и тоже пасмурно.

В ближайшие дни ситуация лучше не станет. Единственное, чем порадует погода, это переменная облачность, а значит, небо не будет все время серым.