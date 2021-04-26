Аллею ликвидаторов-чернобыльцев заложили в Петербурге

Аллею в честь ликвидаторов-чернобыльцев заложили в парке Сахарова. Фото: gov.spb.ru

Аллею в память о ликвидаторах катастрофы на Чернобльской АЭС заложили в день 35-летия с момента аварии. Она появилась в парке академика Сахарова, в Калининском районе города. Здесь же установлен и монумент «Колокол мира» - в память жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

- Катастрофические последствия техногенной аварии затронули судьбы миллионов людей. Масштабы трагедии велики, но они могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество и героизм сотен тысяч участников ликвидации чернобыльской катастрофы, - подчеркнул вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Он также отметил, что тысячи ленинградцев работали на ликвидации аварии в Чернобыле. Сейчас Их осталось 2006 человек. Кроме того, на учете стоят 5099 горожан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, из них 1482 – инвалиды или лица, получившие лучевую болезнь.