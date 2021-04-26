Профессор петербургского морского университета отдал мошенникам 1,9 млн рублей

Мошенники обманули профессора петербургского вуза на 1,9 млн рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Санкт-Петербурге на "крючок" телефонных мошенников попался профессор государственного морского технического университета, отдав им более 1,9 миллионов рублей. Что именно произошло, 71-летний преподаватель Корабелки понял только спустя два дня, и утром 25 апреля 2021 года обратился в полицию.

- Мужчина рассказал, что утром 23 апреля ему позвонил мужчина и представился менеджером одного из банков, которым пользуется заявитель. Мошенник заявил, что якобы со счета клиента произошел перевод на счет во Владивостоке, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Профессор сказал, что он переводов не делал. Тогда мошенник предложил для "сохранности" снять все деньги со счетов и перевести их на "страховой счет". Мужчина так и сделал. 1 960 000 рублей он перевел на счет, который указал ему звонивший. Разумеется, после ему никто деньги не вернул.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.