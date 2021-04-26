Главврач рассказал о нападениях на бригады скорой помощи в Петербурге

На бригады скорой помощи стали нападать реже. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков рассказал, как медики его подразделений пережили пандемию и сколько раз им пришлось отбиваться от буйных пациентов.

- Прошлый год был очень тяжелым. Нельзя сказать что не готовились не проводили учений, но не могли предусмотреть такой сильной пандемии. Все мы рады что 2020 год прошел, сделано много выводов, - отметил Бойков на пресс-конференции.

Но были и хорошие новости: в последнее время в городе сократилось количество нападений на бригады скорой помощи. В 2019 году их было 62, 2020 - 38, а с начала нынешнего года зафиксировано 12 эпизодов.

И еще нас (машины скорой помощи - прим.ред.) стали чаще пропускать на дорогах. Это то что мы уже заметили сегодня, - отметил главврач городской станции службы «03».