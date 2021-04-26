Два петербуржца подрались в библиотеке за место в читальном зале

Петербуржцы подрались в библиотеке из-за места в читальном зале Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошла самая культурная драка за последнее время. В полдень в субботу, 24 апреля 2021 года, два человека подрались в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского из-за того, что не смогли поделить место в читальном зале. Разнимать любителей литературы пришлось сотрудникам Росгвардии.

- Петербуржец пришел в библиотеку, сел на свободное место, а на соседнее поставил свою сумку. Вскоре в нему подошел другой посетитель и попросил убрать сумку, чтобы он смог сесть за стол, - рассказали в Росгвардии.

Но первый посетитель отказался убирать свою сумку, тогда между мужчинами начался конфликт за место. В итоге тот, который сел первый, заняв два стула, начал бить второго мужчину. Увидев драку, работники библиотеки сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место приехали сотрудники Росгвардии, разняли дерущихся и забрали зачинщика в отделение полиции. Пострадавший мужчина отправился в травмпункт.