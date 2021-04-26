МЧС предупреждает о гололеде в Ленобласти

Снег и гололед ждут в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

О похолодании и гололеде на дорогах в ближайшие дни предупреждает водителей региональное управление МЧС по Ленинградской области. Ближайшие дни Северо-Запад России накроет тыловая часть циклона. которая принесет пасмурную и прохладную погоду.

- 27-29 апреля на дорогах Ленинградской области местами ожидается гололедица. В связи со сложившейся обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам, - сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за дождей возможен выход рек и прочих водоемов из берегов, а также вызванные этим подтопления домов. Увеличивается риск происшествий на воде.

В ночное время температура будет падать ниже нулевой отметки. Так, на 27 апреля синоптики прогнозируют в Ленобласти умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также уже упомянутый гололед. Будет дуть северо-восточный и северный ветер, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью -2...+3, днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.