Аппарат по превращению мусора в деньги собираются установить в Петербурге

На улице Рубинштейна в Петербурге планируют установить аппарат по превращению органического мусора в деньги Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются установить аппарат, превращающий органический мусор в деньги. Специальное оборудование может перерабатывать отходы, чтобы после для них создавать корма для животных, удобрения или биотопливо. Первый такой аппарат планируется установить на улице Рубинштейна. Об этом в понедельник, 26 апреля 2021 года, пишет газета "Петербургский дневник".

- Сейчас органические отходы попадают на ближайшие мусорные площадки, а это доставляет дискомфорт местным жителям, - рассказал гендиректор компании, которая запускает проект, Йоанна Добкович. - Мы хотим показать, что можно перерабатывать отходы таким образом, что это будет выгодно как бизнесу, так и жителям ближайших домов. От переработки отходов бизнес может получать реальные деньги.

Также из смешанных отходом можно делать биотопливо или грунт для почвы, который отлично подойдет для газонов в городе или восстановления лесов.