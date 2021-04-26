Еще 20 тысяч камер наблюдения установят в Петербурге до конца года

20 тысяч камер наблюдения установят в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 20 тысяч камер системы видеонаблюдения «Безопасный город» появятся в Петербурге до конца 2021 года. Об этом заявил руководитель аппаратно-программного комплекса «Безопасного города» Иван Лобацкий.

- Сейчас в системе восемь тысяч камер, а по новому контракту, который будет вот-вот заключен, мы планируем к концу года довести из количество до 28 тысяч. Это достаточно амбициозная задача, но мы будем стараться, - отметил Лобацкий в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, что система «Безопасный город» — это аппаратно-программный комплекс, включающий в себя деятельность единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб , системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других служб, мониторинга, прогнозирования, оповещения и так далее.

К «Безопасному городу» в частности подключены камеры домофонов, установленные в подъездах жилых домов Петербурга.