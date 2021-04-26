Завершены поиски 13-летнего подростка, пропавшего три дня назад в Кировском районе Петербурга

13-летего подростка, пропавшего три дня назад в Кировском районе Петербурга. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские Санкт-Петербурга установили местонахождение 13-летнего подростка, поиски которого шли трое суток. Об исчезновении мальчика сообщила его мать. Женщина рассказала, что Никита 23 апреля ушел из дома и не вернулся.

Со слов матери, школьник мог заниматься попрошайничеством. В итоге днем 26 апреля 13-летнего подростка нашли в одном из торгово-развлекательных комплексов в Приморском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

- Несовершеннолетний доставлен в отдел полиции и в ближайшее время будет передан матери, - добавили в ведомстве.