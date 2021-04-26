Число смертей от коронавируса выросло на 22% за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге стало больше умерших от коронавируса за минувшую неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество смертей от коронавируса увеличилось на 22,29% за неделю в Санкт-Петербурге. По данным Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, с 12 по 18 апреля в городе зафиксировали 175 летальных исходов от инфекции, а с 19 по 25 апреля – уже 214. Вместе с этим за семидневку выросло и число больных коронавирусом, но незначительно – на 3,32%.

- Кроме этого за неделю на 13,08% увеличилось количество выздоровевших от COVID-19. Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Но этот процесс идет медленно и нестабильно, - подытоживают эксперты из совета при Смольном.

Власти по-прежнему советуют горожанам активнее прививаться, поскольку риски переболеть тяжелой формой коронавируса намного выше тех возможных побочных эффектов, которые могут быть после прививки. К слову, свои дозы «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» получили уже 538 558 жителей Северной столицы.