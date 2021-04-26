Гендиректор компании в Петербурге получил уголовное дело за 105 млн рублей долгов по зарплате

Петербургский бизнесмен задолжал больше 100 млн рублей зарплаты свои подчиненным. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СК возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из коммерческих компаний в Санкт-Петербурге за многомилионные долги по заработной плате. Рабочие отчаялись и жаловались во все инстанции. Помог визит следователей к горе-предпринимателю, после чего он преобразился до неузнаваемости.

- Обвиняемый не выплатил зарплату 176 работникам в период с декабря 20219 года по сентябрь 2020 года. Общий размер задолженности составил 105 млн и 52 тысячи рублей. В данный момент гендиректор добровольно выплатил подчиненным 103 млн и 441 тысячу рублей, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается. Бизнесмену грозит до 3 лет лишения свободы.