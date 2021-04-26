«Ночная бабочка» вынесла все ценное из квартиры доверчивого жителя Выборга

Полиция разыскивает "ночную бабочку", обокравшую доверчивого жителя Выборга. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Ночная бабочка» украла смартфон и травматический пистолет из квартиры доверчивого жителя Выборга. В ночь на 25 апреля 50-летний мужчина познакомился с неизвестной девушкой. Через час-другой он узнал, что она особа «легкого поведения», обрадовался и пригласил к себе домой, чтобы слегка пригубить крепкого алкоголя. Горе-кавалер утаил от полиции, чем закончился разговор пары, но на утро он проснулся без ценных вещей.

- У мужчины, обратившегося в дежурную часть Выборгского района Ленобласти, пропал IPhone стоимостью 45 тысяч рублей, а также травматический пистолет «Гроза». Оружие он хранил в сейфе, ключ был у него в кармане брюк, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Девушку сейчас разыскивают. Уголовное дело по факту кражи пока не возбуждали.