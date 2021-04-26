Кряква свила гнездо в клумбе возле станции метро в Петербурге

УТка свила гнездо и начала высиживать яйца рядом с метро в Петербурге. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

Смелая кряква свила гнездо прямо возле одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге. Утка выбрала для насиживания яиц клумбу. Птицу заметил известный в городе биолог Павел Глазков. Горожане беспокоятся, что птицу могут прогнать собаки или вороны. Хотя утка вполне «слилась» с обстановкой и укрыта небольшим деревцем.

Утка явно не боится ворон и собак, раз пришла в сердце города - к одной из станций метро. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

- Этой зимой в Петербурге обитало 10 350 уток этого вида. Кряквы в большом количестве выводят птенцов в Санкт-Петербурге. Гнездо строит из сухих веток, а внутри утка выстилает его пухом, который выщипывает у себя из груди. В кладке обычно 7-12 яиц, их высиживают в течение 4 недель. О потомстве заботится исключительно самка, - рассказывает Павел Глазков у себя на странице во «Вконтакте».

Если утка благополучно высидит своих деток, то дальше они вылупятся, обсохнут и вскоре пойдут по пятам матери к ближайшему водоему.