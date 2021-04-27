Холодно и дождливо будет в Петербурге 27 апреля

Холодно и пасмурно будет в Петербурге 27 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Май уже почти наступил, а в Санкт-Петербурге все никак не разыграется весна. Во вторник, 27 апреля 2021 года, в городе, как и все последние дни, будет холодно и пасмурно. С самого утра небо затянуто плотной пеленой серых облаков без единого просвета. Синоптики обещают - быть дождю и даже снегу.

- Условия погоды в Северной столице будет определять периферия циклона, активизирующегося над Ивановской областью. Он сохранит в небе обширные облачные поля, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге все еще ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Днем в городе будет около 5-7 градусов тепла, по Ленинградкой области до 3-8 градусов выше нуля. Ветер холодный, северо-восточный до 3-8 метров в секунду.